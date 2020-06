No tek også desse lokale ferjene i bruk autopassløysinga

Meiner autopass og oppheving av koronareduserte prisar forklarar plutseleg prisauke

At fylkestinget 12. mai vedtok at fylkesvegferjesambanda i Sogn og Fjordane skal ta i bruk Autopassregulativet for ferjetakstar som permanent løysing så snart som mogleg, samstundes som ein vedtok å oppheve prisreduksjonen som Statens vegvesen innførte som midlertidig koronatiltak, kan forklare opplevinga av ei plutseleg prisauke, meiner Skyss/Kringom.