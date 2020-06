8 av 10 planlegger å snekre hjemme i sommer

Nyheter

Den nye undersøkelsen er gjennomfør av Kantar for gjør-det-selv kjeden Byggmax. På spørsmål om hva vi drømmer om, står et flott uteområde med rom for gjester øverst på listen. Halvparten av de spurte planlegger å bygge platting eller male huset i sommer. Selv om mange drømmer om å vise frem flotte uterom, svarte hele 61 prosent at det beste med å pusse opp er å skape et bedre hjem for seg selv og familien.

– Vi har opplevd over 20 prosent vekst i årets første kvartal i Byggmax Group. Det er ekstremt. Deler av veksten kan forklares med en tidlig vår, men vi har også sett en tydelig effekt av hjemmekjære hobbysnekkere under korona, sier Olle Sjölin, kommersielt ansvarlig i Byggmax Norge

– Hobbysnekkere har et stort hjerte for familien, og vi ser at denne rausheten verdsettes i motsatt ende. Faktisk er det kun 1 prosent som opplever at det blir for mye av det gode, og mener at partneren bruker for mye tid på hjemmeprosjekter, sier Olle Sjölin.

Selv om gresset kanskje er grønnere på andre siden av gjerdet så er nordmenn overbevist om at de bygger penere enn naboen. Det er hele dobbelt så mange svarer at de bygger penere enn omvendt.

– Disse tallene er gjennomgående i hele Norden. Vi har alle ulik smak, men det er overraskende at svaret er så tydelig. Jeg tror dette handler om at vi har relativt god selvtillit som hobbysnekkere, sier Olle Sjölin.