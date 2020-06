Er det noen du drar kjensel på her?

Nyheter

Dis­se to bil­de­ne er tatt på et pri­vat kar­ne­val i Mål­øy, kan­skje på 1940-tal­let el­ler tid­lig 1950-tall? Vi har fått opp­gitt navn på noen av del­ta­ker­ne, men et par av dis­se er usik­re. Om le­ser­ne kan til­føye noe el­ler ret­te opp feil, hø­rer vi gjer­ne fra dere. T.v. Rei­dar Føn­ste­li­en og Rei­dun Frøy­sa, i bak­grun­nen Jo­runn Føn­ste­li­en. Fra høy­re ser vi litt av Sig­rid Føn­ste­li­en, så Sver­re Ski­be­nes, Ruth Fal­ke­vik, Simon Midt­gård og to ukjen­te.