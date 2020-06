Nå kommer sommerværet tilbake – nesten alle steder

Nyheter

I tekstvarselet for mandag melder meteorologene i Yr bris i nord og nordøst, liten kuling på kysten, og til dels stiv kuling sør for Florø. Det vil bli enkelte regnbyger i Nordfjord først på dagen, ellers blir det oppholdsvær og lange perioder med sol.

Tirsdag meldes det om skiftende bris, på kysten nord og nordvest kan det bli opp i frisk bris. Det vil være utrygt for enkelte regnbyger i indre strøk, ellers opphold og til dels pent vær.

Fra tirsdag begynner også temperaturene å stige, og det forventes flere steder at temperaturen skal krype langt over 20 grader til kommende helg. Nordfjordeid er en av disse plassene. Her spår meteorologene at varmen vil komme opp i 27-28 grader i helga og vare inn i neste uke.

For Måløy-området er meldt om temperaturer opp til 19-20 grader i samme periode. I Selje spås det 19 grader.

I Bremanger kan Svelgen glede seg til temperaturer som skal krype opp i 24-25 grader, mens det i Kalvåg ligger an til å bli 16 grader til helga.