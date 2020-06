Har sendt nauststriden vidare til settefylkesmann for endeleg avgjerd

Etter at klagenemnda i Kinn ikkje tok klagene frå Fylkesmannen i Vestland og ein nabo til følgje har Kinn kommune no sendt saka om bruksendring på eit naust til fritidsbustad på Husevågøy over til Fylkesmannen i Vestland for oppnemning av settefylkesmann.