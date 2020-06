Må bruke 41,6 millionar kroner frå bufferfond for å kome i mål med budsjettet

Nyheter

Torsdag 11. juni blir formannskapet presentert for kommunedirektøren sitt forslag til revidert budsjett for 2020. Både inntekts- og utgiftsføresetnadene har endra seg sidan budsjettet for 2020 blei vedtatt 11. desember 2019 og budsjettet for 2020 må reviderast.