Meiner stor sjøtrafikk gir grunn til å seie til dispensasjon for ny lokalitet her

Kystverket meiner Kinn kommune ikkje bør gi dispensasjon til Havkar Drift AS som søker om dispensasjon for nye lokalitetar for oppdrettsanlegget sitt ettersom dei må flytte noverande anlegg frå Husevågøy etter funn av blomkålkorall.