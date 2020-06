Lokalt ungdomslag fekk årets aktivitetspris

Nyheter

– Som regionlag tykkjer vi det er viktig å stimulere og vise interesse for kva aktivitetar og planar lokallaga har. Ikkje minst er det inspirerande for både oss i styret og andre lag å få innsikt i kva aktivitetar andre lokallag har. Denne gongen hadde vi òg eit ønskje om å heidre Margit Fløde for hennar innsats. Margit har i mange år gjort ein uvurderleg innsats for både lokallaget og Dragseidspelet, fortel styreleiar Hildegunn R. Gjelsvik i Sogn og Fjordane Ungdomslag.