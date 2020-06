Politiet gjorde storfangst – 19 braut fartsgrensa i 50-sone

Nyheter

Utrykkingspolitiet (UP) hadde fartskontroll i 50-sonen på Rv 15 på Bryggja måndag mitt på dagen.

Dei opplyser til Fjordenes Tidende at det vart ein travel dag, og at heile 19 bilførarar vart tekne for å ha køyrd for fort.

Og det skjedde i tettbygd strok ved ein daglegvarebutikk og barneskulen på Bryggja.

Høgste fart av dei som vart stoppa og som fekk bot var 67 kilometer i timen, opplyser Utrykkingspolitiet til Fjordenes Tidende.