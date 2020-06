Reagerer på de økte ferjeprisene

– Dette er på ingen måte distriktsvennlig

Anja Lexau Liset bor i Bremanger men jobber i Måløy. Hun mener økningen i ferjeprisene på strekningen Måløy-Oldeide er en utfordring for pendlere i distriktet, og at dette kan få ringvirkninger for både handelsmønster og turisme.