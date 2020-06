– I dag flyttar vi tilbake i avishuset igjen. Vi håpar alt blir bra

Nyheter

Dette innlegget er skrive av ansvarleg redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge.

Det har vore ei underleg tid etter at Norge vart stengd ned 12. mars i år på grunn av korona-situasjonen.

Vi i Fjordenes Tidende har, som dei fleste andre, heile vegen prøvd å følgje råda til lokale og sentrale styresmakter. Det viktigaste har vore at vi skulle halde oss friske og ikkje spreie smitte. Det har vi lukkast med. Ingen i Fjordenes Tidende har vore sjuke eller vore i karantene så langt under koronaepidemien. Vi har hatt fullt trykk og jobba på heile tida.

Det første rådet alle fekk var å jobbe på heimekontor dersom det var mogleg. Det har vi gjort sidan 16. mars i år. Men no meiner vi det er trygt å komme tilbake på jobb, sjølvsagt med strenge smittevernreglar.

Vi har vore i kontakt med lokale smittevernstyresmakter og fått gode råd om korleis vi skal gjere det når vi no skal lage nyheiter og reportasjar i mediehuset igjen. Så lenge alle er friske kan dei gå på jobb. Alle har eigne kontor og med strenge smittevernvanar, så håpar vi dette går greitt så lenge som det ikkje blir ein ny smittetopp.

Det har vore ein ny situasjon å sitte heime på kvart sitt kontor og lage nyheiter og drive marknadsarbeid. Men takka vere ny teknologi og gode videokonferansesystem så har det faktisk gått veldig bra.

Vi har hatt daglege møte i redaksjonen og i marknadsavdelinga. Sjølv om vi har jobba heime, så har vi vore tett på kvarandre og alt som har skjedd i denne spesielle tida. Vi har vore berre eit lite klikk unna kvarandre og dermed har vi hatt veldig god kommunikasjon. Det har fungert heilt supert.

Vi har også vore på møte, både fysiske og dei som har vore gjennomført og publisert over nett.

Det spesielle i denne tida er at det har vore veldig stor interesse rundt lokale nyheiter og hendingar. Det har vore ein eventyrleg stor trafikk på nettsaker som Fjordenes Tidende har produsert i heile denne perioden. Gode innsiktsverktøy fortel at det mange dagar har vore rekordtrafikk på nett. I denne utfordrande tida har vi også klart å lage store og gode papiraviser, trass i strenge koronatiltak. Siste vekene har vi også vore meir ute på oppdrag og ting som har skjedd. Det å vere tett på det som skjer gjer at nyheitene våre blir endå betre.

Eg vil skryte av alle tilsette i Fjordenes Tidende som har stått på seint og tidleg og som har gjort det aller beste ut av denne svært utfordrande tida og situasjonen som landet og verda har vore og er i.

Vi har gjort alt vi kan for å fylle samfunnsoppdraget vårt. Det har vore å publisere truverdig og viktig informasjon til alle i regionen vi dekker. Det er nyheiter om koronasituasjonen. Vi har formidla historier om dei som har fått snudd kvardagen på hovudet og som har fått merka restriksjonane på kroppen og på lommeboka. Vi har fortalt historier om kreative tiltak for å komme seg gjennom og ut av krisa på best mogleg måte.

Vi har følgd med i offentlege møte, offentlege dokument og offentlege vedtak for å fortelje og vise korleis samfunnet handterer krisa og korleis dei legg til rette for at alt skal bli bra igjen.

Sjølv om arrangement har vorte avlyst så har vi prøvd å la kulturen få vise seg fram. Mellom anna så har det vore og er stor interesse rundt den digitale scena som vi har på nett.

Vi har også strekt oss langt for å snakke opp og hjelpe lokalt næringsliv som også har hatt og har det utfordrande. Det er kanskje viktigare enn nokon gong at vi brukar og støtter lokalt næringsliv slik at vi kan bidra til at dei skal klare seg gjennom denne vanskelege tida.

Men viktigast av alt er det no å skryte av alle som har bidrege i den store jobben det har vore å hindre smitte og at sårbare personar har blitt sjuke. Mange har stått på for å halde samfunnshjula i sving. Vårt inntrykk er at folk stort sett har brukt fornuft og har teke råd og reglar på alvor. Difor har det vore relativt få personar som har fått påvist koronasmitte i Nordfjord eller Bremanger. Og så langt er det ingen personar som bur i denne regionen som har døydd av det farlege covid-19-viruset.

Som sagt så flyttar vi i Fjordenes Tidende tilbake på kontora igjen. Vi skal også vere meir ute der det skjer. Målet vårt er å kvar dag gjere ein endå betre jobb. Men vi, som alle andre, må vere forsiktige og ikkje gløyme kampen mot koronaviruset. Er vi det, så håpar og trur vi at alt skal bli bra igjen om ikkje så lenge.