– Overser at vedtaket ikke gjelder etablering eller utvidelse av akvakulturområde

Nyheter

Saken har en lang historie, men siste utvikling er at Kinn kommune tidligere i vår igjen ga dispensasjon til at anlegget kunne etablere nye fortøyninger, men i mai klaget Fylkesmannen på dette vedtaket og ba om at det ble omgjort med argumentasjon om at Fylkesmannen tidligere har rådet kommunen til ikke å gi dispensasjon og at tiltak knyttet til akvakultur må behandles i arealdelen av kommuneplanen som er under revisjon.