Bidrar med midlar for å få fleire turistar til regionen

Nyheter

Nordfjordrådet vedtok i sitt møte tysdag å løyve 123.000 kroner som delfinansering av ein sommarkampanje for å få fleire norske turistar til å velje Nordfjord i sommar. Kampanjen blir utarbeidd og gjennomført av Visit Nordfjord, som eit felles løft i regionen for å hjelpe små og store reiselivsbedrifter i samband med nedstenginga av Norge for utanlandske turistar som følgje av koronaepidemien.