Hun er ny styreleder i vekstselskapet

Hildegunn Fure Osmundsvåg overtar som styreleder i vekstselskapet etter daglig leder i Videonor, Øyvind Reed.

Osmundsvåg er daglig leder i Star Seafood i Måløy, som er et eksportselskap for sjømat.

Hun har mange års erfaring fra sjømatnæringen. Hun har blant annet vært selger i Coast Seafood, og var Norges sjømatråds fiskeriutsending til Spania fra 2013 til 2018. I 2018 flyttet hun tilbake til Måløy for å etablere Star Seafood, som i dag har seks ansatte.

– Jeg gleder meg til å ta over stafettpinnen som ny styreleder etter Øyvind Reed. Arbeidet som Måløy Vekst gjør er svært viktig for det lokale næringslivet, og jeg tror at både aksjonærer og kommune ser viktigheten av at man har et felles talerør som fronter prosjekter og planer. Det er givende å se hvor mye spennende som skjer rundt oss, og jeg ser frem til å ta fatt på jobben som styreleder hvor jeg håper jeg kan bidra positivt inn mot Måløy Vekst og dets aksjonærer, sier Hildegunn Fure Osmundsvåg i en pressemelding sendt til Fjordenes Tidende..

I tillegg til Osmundsvåg ble Ørjan Solvang (45) valgt som nytt styremedlem i Måløy Vekst.

Solvang er daglig leder i familieselskapet Toyota Nordfjord og Førde som driver med bilhandel i Måløy, Stryn og Førde. Solvang er også engasjert i næringsbyggutvikling og boligutvikling med Solvang Næringspark og Solvang Boligpark.

Styremedlem Synnøve Berg Svarstad (33 år), som jobber som advokat i advokatfirmaet Advaco, tok gjenvalg og ble valgt for to nye år i styret til Måløy Vekst. Det nye styret i Måløy Vekst består da av følgende personer:

1. Styreleder Hildegunn Fure Osmundsvåg (daglig leder Star Seafood)

2. Styremedlem Synnøve Berg Svarstad (advokat Advaco)

3. Styremedlem Ørjan Solvang (daglig leder Toyota Nordfjord og Førde)

4. Styremedlem Kent Rune Bugjerde (daglig leder UNU)

5. Styremedlem Trond Inge Kvernevik (daglig leder OFS Måløy)

6. Styremedlem Ola Teigen, ordfører Kinn kommune

Måløy Vekst er næringslivet og kommunen sitt felles organ for langsiktig samfunns- og næringsutvikling. Selskapet har som formål å fremme vekst i næringslivet og skape bolyst i kommunen. Næringslivet i regionen, representert ved cirka 80 bedrifter, og Kinn kommune er aksjonærer/eiere i selskapet.