Vestlendingar har auka tiltru til sjukehusa etter koronakrisa

Tiltrua innbyggjarane har til sjukehusa på Vestlandet har auka under koronapandemien. Det viser ei fersk befolkningsundersøking gjennomført av Respons Analyse. Samtidig viser undersøkinga at enkelte har unnlate å ta kontakt med sjukehusa i frykt for å vere til bry.