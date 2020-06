NHO fryktar langvarige konsekvensar

Nyheter

Det skriv NHO Vestlandet i ei pressemelding.

NHOs siste medlemsundersøking syner ein forsiktig optimisme. Bedriftene opplyser at dei har fått ein betra marknadssituasjon i tråd med at samfunnet gradvis vert gjenopna. Medan tala for bedrifter som oppgjer at dei har opplevd ein markant nedgang i etterspurnad eller kanselleringar låg stabilt på over 80 prosent i mars og april, er delen bedrifter som opplever dette i undersøkinga i juni gått ned til 65 prosent.

– Det er gledeleg at bedriftene opplever at vi no gradvis er på veg tilbake kvardagen, sjølv om denne er annleis for dei aller fleste, seier Berg.

Delen bedrifter som vurderer at det er ein reel risiko for konkurs er også gått ned, frå 32 prosent i mars til 16 prosent denne veka.

– Samtidig som det betrar seg for nokon, blir biletet forverra for andre. Difor må vi ikkje tru at krisa er over, åtvarar Berg.

Situasjonen er framleis alvorleg

– Sannsynlegvis ligg det verste framleis føre oss. Økonomisk kan det ta fleire år før vi er tilbake der vi var på slutten av 2019, seier Berg som åtvarar mot at konsekvensane kan bli langvarige.

I vår region er det grunn til å tru at vi står ovanfor fleire år med høg arbeidsløyse. I NHO sitt økonomiske overblikk 2/2020 som blei presentert i månadsskiftet seier heile 47 prosent av bedriftene i vårregion at dei forventar ein forverra marknadssituasjon neste år. 17 prosent svarar at marknadssituasjonen er god, medan berre 15 prosent forventar ei betring i neste halvår. Tala viser at det framleis er dystre utsikter innan servering og overnatting. Heile 85 prosent av NHO sine medlemsbedrifter oppgjer at marknadssituasjonen er dårleg.

Regiondirektøren understrekar betydninga av dei politiske grepa som no gjerast

– Dei tiltaka blir gjort no vil vere avgjerande for bedriftene sin økonomiske utvikling i åra som kjem, seier Berg.

1 av 3 planlegg oppseiingar

19 prosent av respondentane i medlemsundersøkinga oppgjer at dei planlegg oppseiingar. I større bedrifter med meir enn 50 tilsette, er det planar for oppseiingar i 1 av 3 bedrifter. Heile 39 prosent av medlemsbedriftene innan olje og gass planlegg oppseiingar. Med ein stor del av dei av sysselsette på Vestlandet innan olje- og gass næringa vil tiltakspakka frå Stortinget vere viktig.

– Dette er tiltak som kan sikre tusenvis av arbeidsplassar landet over, og som kan sikre at norske bedrifter tek ledertrøya i det grøne skiftet, seier Berg.

Undersøkingar Menon har gjort på vegner av Eksportkreditt syner at Vestland fylke er særleg sårbart når eksport retta verksemd som maritim næring, reiselivsnæringa, prosessindustrien og sjømatnæringa vert råka av lågare ordreinngang.

Reiselivsnæringa var den fyste som har merka det, men no opplever vi med full styrke at maritim- og offshore leverandørindustri også blir råka. Rapporten syner at 7500 personar i dei fire næringane i Vestland kan bli oppsagt i løpet av 2020. Austevoll, Stord, Kinn, Bømlo og Øygarden er dei kommunane i fylket som er mest sårbare.

Utviding av permitteringsperioden

For medlemsbedriftene på Vestlandet hadde ein forlenging av permitteringsperioden vore eit viktig verkemiddel.

– Ved å utvide perioden til 52 veker vil det kunne bidra til at fleire av våre medlemmar innan olje og gass kan unngå masseoppseiingar. I tillegg vil dette og vere nyttig for andre deler av næringslivet, peikar regiondirektøren på.

Ho legg ikkje skjul på at tiltakspakka for olje og gass som blei presentert måndag er svært viktig.

– Dette vil vere eit viktig bidrag for å halde investeringsnivået, for å sikre aktivitet og sysselsetting, ikkje berre innan olje og gass, men også innan leverandørindustri og maritime næringar.

– Kompetansen innan olje og gass-industrien er avgjerande for å lukkast i omstillinga som blir sentrale i vår region som for eksempel havvind, elektrifisering, karbonfangst- og lagring. Me er difor glad for at Stortinget har kome fram til ei brei einigheit om rammevilkåra til næringa, avsluttar Berg

NHO sine medlemsbedrifter i region Sunnfjord 4. juni:

6 prosent har sagt opp tilsette. 5 prosent for ei månad sidan

11 prosent planlegg oppseiingar – mot 10 prosent for ein månad sidan.

Færre opplever konkursfare – 3 prosent, mot 9 prosent sist

Færre har likviditetsproblem – 11 prosent, mot 16 prosent sist

Færre opplever redusert omsetning siste fire vekene målt mot i fjor, men 64 prosent opplever framleis redusert omsetnad.

Andre funn frå NHO si medlemsundersøking 4. april:

27 prosent av bedrifter med fleire enn 50 årsverk planlegg oppseiingar

39 prosent av bedrifter knytt til olje og gass planlegg oppseiinga

Undersøkinga er gjennomført 2. og 3. juni med 3170 respondentar.