TV-kjendisen tok utfordringa med å lage dikt til kommunen

Nyheter

Janne Endal Andersson i Stad kommune utfordra Arne Hjeltnes til å skrive eit dikt om visjonen, verdiane og Stad kommune i seg sjølv. Det sa «Gutta på tur»-programleiaren ja til.

Her kan du lese resultatet:

Stad står støtt. Det ligg i namnet.

Støtt der fjord og fjell og hav skapar draumar om til liv.

Gode liv med folk som held saman.

Det er hender som må til for å halda.

Sterke band.

Nære hender til å stola på.

Eit godt grep

Rause hender som lyfter fram andre.

Tar i eit tak.

Skapande hender som har alltid har sett nye horisontar.

Dristig.

Og heilhjarta hender som du veit er der.

Tryggleik

Slik er me som kallar oss folka frå Stad.

Den finaste villaste naturen.

Alt i ein fjord.

Det friske vatnet, deilig duft av eng og skog og lyd av hav.

Hestehovar og rockegitar.

Dei artige folka som stadig finn på nye ting.

Lydar, smil og latter.

Me likar slikt.

Kultur heiter det visst.

Gløym kvitt og svart og ditt og mitt.

Og pjatt.

For Stad står støtt.

Med vikingblod.

Alle våre nære, rause, skapande

og heilhjarta hender bygger Stad.

Kvar dag.

No - som før.

«Verdas beste vesle stad»