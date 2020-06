Vestland får 110 millioner kroner ekstra til elektrisering av ferger

Nyheter

– Dette er en skikkelig bra sak for et fylke som ser blodrøde tall, og det viser at Stortinget setter pris på oss som har gått foran og tatt kostnadene for utvikling av elektriske ferger, heter det i pressemeldingen sendt på vegne av Silja Ekeland Bjørkly (H), Terje Søviknes (FrP), Trude Brosvik (KrF) og Alfred Bjørlo (V).