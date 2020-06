– Det har vært kult å få utfordre seg selv

Nyheter

Nå, etter fem innlegg om det ungdom er opptatt av, går ferden videre til studier og folkehøgskole for de fire som alle er russ i år.

De er enige om at det har vært en spennende og god erfaring.

– Vi føler vi har lært noe om den kreative prosessen. Vi måtte finne ting å skrive om, og det var ikke alltid lett. Vi måtte ta noen runder på det, men så kom vi inn på et tema og utviklet det videre. Det var en testing av kreativiteten egentlig, sier Celine.

– Ja, vi følte jo nesten at vi brukte opp alt på første forsøk da vi skrev om russetida. Hva skal vi skrive om nå liksom? Og vi hadde jo lyst å skrive om positive ting, men så handlet alt plutselig om korona, sier Rikke.

– Alt vi kunne tenke oss å skrive om ble på en måte mindre viktig i lys av korona, sier Sofie.

Men selv om de hadde noen tekster som omhandlet korona, bestemte de seg for at tema som betyr noe for ungdommen var viktige uansett, korona eller ikke. Og at unge stemmer i mediene er viktig.

– Det betyr absolutt noe å se ungdom i avisa og høre unge stemmer. Selv om en kan tenke at det vi sier ikke er så viktig der og da, er det likevel viktig at vi setter søkelys på ting som betyr noe for oss, sier Celine, og får støtte av Rikke.

– Det er kanskje ikke alt som er viktig for oss som er viktig for alle andre akkurat da , men det er likevel viktig å synliggjøre det. Det er viktig å vise at vi eksisterer og at vi har egne meninger. Men vi legger ikke ut et innlegg og henger ut kommunen for eksempel, det får andre gjøre. Det er ikke det som interesserer oss. Så vi fikk bruke denne spalten til å vise noe annet.

Og deadline, det var ikke noe slitsomt, syntes de:

– Det er vi så vant til!

– Jeg synes nesten at tekstene blir bedre om en tar det litt på sparket og ikke sitter med det i flere dager, sier Celine.

– Er dette noe dere vil anbefale andre å prøve seg på?

– Ja, for det har vært kult å utfordre seg selv, og det er kult om det kunne bli en tradisjon at det er unge uttrykk i avisa, sier Amila og Rikke.

Spalten Stemplar ut, der disse fire har bidratt, tar sommerferie fra slutten av juni, men er tilbake til høsten. Da med noen kjente stemmer som Jarl Wåge, Magni Hjertenes Flyum og Øystein Sandøy, men også noen nye.

Her kan du lese tekstene Celine, Amila, Rikke og Sofie har bidratt med i vårens Stemplar ut: