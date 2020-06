– Målet er å få folk til å reise på ferie i eigen kommune

Nyheter

– Den er laga for alle, men også for at det skal vere ein lojalitetsbyggande kampanje. Det handlar ikkje om at vi som initiativtakarar skal bygge ein destinasjon, men om at vi inviterer dei som bur her til å ta i bruk det som finst, seier Magni Hjertenes Flyum, som saman med Eli Førde Aarskog i Sagastad og Arild Vonheim i Stad kommune har arbeidd fram kampanjen.