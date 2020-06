Ber om at det blir brukt radarstyrte hinderlys

Nyheter

– Guleslettene vindkraftverk ligg svært eksponert mot Florø. Dette gjeld både sentrum og mykje nytta utsiktspunkt som Brandsøyåsen og Storåsen. Sjølv om det skal nyttast såkalla perimetermerking, der «berre» 15 av dei totalt 47 turbinane vert merka med hinderlys, så er det all grunn til å tru at hinderlysa vil bidra til at vindkraftverket blir visuelt dominerande over langt større avstandar enn det som er tilfelle i dagslys. Dette er ille, og tilsynelatande heilt unødvendig, skriv ordføraren i brevet til vindselskapet.