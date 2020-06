Sander viser deg korleis du lagar klubb

Nyheter

Visste du at torsdag er ein fast klubbedagen for mange? Matretten har mange namn, som raspeballar, komler og potetball. Klubb er tradisjonsmat på Vestlandet, men den blir laga på ulike måtar frå plass til plass. Her deler Sander si oppskrift.

Dette treng du til fire personar:

700 g rå potet

300 g kokt potet

ca. 1,5 dl byggmjøl

4 ss kveitemjøl

1 ts. salt

1 stykke lammebog per person

1 vossakorv

Bacon i terningar

30 gram sideflesk

½ kålrot

smør

Slik lager du klubb:

Det første du gjer er å sette på lammebogen og la den stå å koke eit par timar. Du brukar krafta seinare til å koke klubben i.

Skrell ca. 1 kg poteter. Du kokar 300 gram av potetene og mosar dei etterpå. Dei 700 gramma som er igjen av potetene køyrer du i food processor eller på råkostjern. Når du har køyrt potetene i food processor, siler du av væska frå potetene, då slepp du å bruke så mykje mjøl. Når du har silt potetene, blandar du inn mjøl, byggmjøl og salt. Form blandinga med hendene til åtte like store ballar. Lag eit lite hol i kvar ball og legg inn sideflesk og klem igjen til ein ball.

Når du har forma klubben, legg du den oppi kjøtkrafta. Klubben skal småkoke i 30–40 minutt.

Steik bacon og ha i godt med smør, som du brukar som feitt. Kok kålrot og varm vossakorv. Server alt varmt.