– Vi må finne ein god balanse mellom heilagmål og reisemål

Nyheter

– Selja og klosteret må bli eit levande museum, der ein kombinerer heilagmålet med besøk frå ei breiare gruppe interessentar. Det er viktig både for lokalbefolkninga og besøkande at vi tar vare på kulturarven. Dette er eit levande heilagmål og ein fantastisk attraksjon, som vi vil sikre at lokale og besøkande har meir glede av. Der er potensial for meir bruk, men då må vi ta betre vare på det og gjere det tilgjengeleg på ein betre måte, seier Liv Koller-Borg, som er ein av investorane i Selje Hotell Invest AS.