Har avslutta søk, men etterforskar vidare båtkollisjon

Laurdag klokka 10.00 opplyser politibetjent Jan Arild Nervik til Fjordenes Tidende at dei har avslutta det som fram til då har vore ein redningsaksjon.

Det var klokka 05.16 laurdag morgon at politiet fekk melding om at ein fritidsbåt hadde køyrd inn i og kollidert med ein lastebåt på hamna i Måløy.

Fritidsbåten forsvann utan å vere i kontakt med mannskapet på lastebåten, opplyser Nervik.

Den same båten vart også observert etter å ha kollidert og vore opp i fjøresteinane på Raudeberg. Politiet og redningsskøyter sette i gang ein leiteaksjon på sjøen og langs land etter båten og eventuelt personar som hadde vore om bord.

– Vi har ikkje funne nokon båt endå. Det vart gjort ein observasjon av den aktuelle fritidsbåten ganske nyleg, at båten har runda Blålidneset sør for Måløybrua, opplyser Nervik.

Han seier at redningsskøyta Idar Ulstein og politiet har undersøkt båtar på Tennebø, men klokka 10.00 så opplyste Nervik at dei ikkje hadde funne den aktuelle båten. Det er heller ingen personar som er melde sakna.

Nervik seier til Fjordenes Tidende at sjølv om dei avsluttar søket etter ein båt i vanskar, så er dei interesserte i tips frå publikum som kan ha sett noko laurdag morgon. Han håpar også at den eller dei som har vore om bord i den aktuelle fritidsbåten tek kontakt med politiet.

– Når ein er innblanda i to uhell, så burde det vel ringt ei bjølle hos den eller dei som var om bord i båten. Her har samfunnet brukt mange timar på å leite etter ein båt som har vore innblanda i to uhell, seier Nervik.

Sjølv om leiteaksjonen er avslutta, så vil politiet etterforske det som har skjedd, og vil altså ha tips.