Har sett i gang leiteaksjon etter samanstøyt mellom to båtar

Nyheter

Medan ein båt låg til kai i morgontimane i Måløy kom ein annan båt inn og trefte båten som låg til kai i sida. Båten reiste etter samanstøyten nordover.

– Båten er observert ved Raudeberg og er sist sett utanfor Silda, opplyser operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt til Fjordenes Tidende.

Politiet har sett i gang ein leiteaksjon og får hjelp av redningsskøyta frå Fosnavåg. Politiet søker med bil langs land, medan redningsskøyta har kome rundt Stadlandet og søker no mot Måløy.

– Det er ikkje mistanke om at båten er så skada at han kan gå ned. Det er fint vêr i området så vi antar at han har kome til land, men vi ønskjer å sjå at det står greitt til, seier Algrøy.

Han opplyser at det er ein båt på 20 fot med eit lite hus framme dei leitar etter.

– Det er berre observert ein person, men vi utelukkar ikkje at det kan vere fleire om bord, seier Algrøy.

Det er mistanke om at båtføraren var påverka då samanstøyten skjedde.