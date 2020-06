Vil gi større tilgang til publikum og media

– Jeg håper kommunen kan se på dette for å sikre best mulig åpenhet

Kinn kommunestyre bruker i dag ACOS politikerportal for å få inn skriftlige forslag. Et system som bare er tilgjengelig for politikere og administrasjonen. Nå ønsker Sunniva Oldeide (Rødt) å utvide tilgangen for å sikre åpenhet.