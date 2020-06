– Vi må minimum ha det talet på bilførande fartøy som vi har i dag

Nyheter

– For Kinn er det avgjerande at vi spelar inn interessene våre til den nye fylkeskommunen. Vår haldning er at vi må ha minmum det talet på bilførande fartøy som vi har i dag. Dette er viktig, spesielt i skjærgarden til Florø, skriv kommunedirektør Terje Heggheim i sitt fredagsbrev.