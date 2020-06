Etter fem år med vekst kan de omsider bygge sitt eget «bruk»

Nyheter

Firmaet som i starten bare besto av svogerne, teller nå ti personer inkludert en skoleelev. Veksten gjorde til at behovet for å få sitt eget bygg meldte seg. Derfor har de nå søkt og fått godkjent å sette opp et større lagerbygg med kontorlokaler og pauserom. I første omgang vil det bli byggestart av den delen som Stormbygg selv har behov for, men karene ønsker seg mer enn gjerne naboer på tomten de kjøpte i 2018.