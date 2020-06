Kjem med tilsvar om fugl, bregne og karbonlagring

Kortar ned planlagd turveg for å få Fylkesmannen til å ombestemme seg

Skavøypoll Idrettslag var kome over halvvegs med å bygge turløype rundt Polljavatnet på dugnad. Men Fylkesmannen har klaga på prosjektet. No har idrettslaget kome med eit nytt tiltak for å få ferdigstilt prosjektet.