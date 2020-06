Ser du hvor dette bildet er tatt?

Nyheter

Da­gens to bil­der er fra Svel­gen, kom­mu­ne­sen­ter i Brem­an­ger si­den 1964, da Svel­gen av­løs­te Kal­våg som kom­mu­ne­sen­ter. Bil­det over vi­ser to bå­ter ved kai på El­kem Brem­an­ger, tid­li­ge­re Brem­an­ger Smel­te­verk. Bil­det er tatt i de­sem­ber 1993. Bå­ten til høy­re til­hør­te Stav­an­gers­ke, den and­re vet vi ikke noe om.