Skal gjenskape 850 år gammalt seglas

Nyheter

– Frå 28. august til 5. september 2020 vert det seglas med historiske farkostar langs Kystpilegrimsleia for å markera at det i år er 850 år sidan flyttinga av Sta. Sunniva sine leivningar frå Selja til Bergen. Ved at skrinet då kom til Kristkirken i Bergen, blei byen ein valfartsstad for pilegrimar og slik blei også byens prestisje og stilling styrkt, skriv seniorrådgjevar – Kultur i Bjørgvin bispedømmekontor, Ragna Sofie Grung Moe i ei pressemelding.