Frykter uforutsigbar finansiering for vekstselskapet

– Ettårige finansieringsavtaler fører til usikkerhet for prosjektene og for våre ansatte

– Vi håper at kommunestyret ser viktigheten av forutsigbarhet for finansieringen av Måløy Vekst, skriver Randi Paulsen Humborstad i et brev til kommunestyret i Kinn.