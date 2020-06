Departementet har bedt om ny kvalitetssikring av skipstunnelen

– Vet foreløpig ikke hva denne forespørselen innebærer

Samferdselsdepartementet har bedt Kystverket oppdatere kvalitetssikringsrapporten for Stad skipstunnel, som de leverte fra seg i fjor. Foreløpig vet ikke Kystverket hva dette innebærer, for dem og for prosjektet.