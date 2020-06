Ber om snarlig møte med samferdselsministeren

Nyheter

– Stad skipstunnel-prosjektet var igjennom ekstern kvalitetssikring (KS2) i 2018. En ny oppdatert KS2 er nok en utsettelse av prosjektet, og oppfattes som en trenering av prosjektet. Det er svært uheldig at Stad skipstunnel, som er et så viktig prosjekt for næringsliv og verdiskapning på kysten, og dermed en svært viktig del av inntektsgrunnlaget for Norge, blir utsatt for utallige konsekvensutredninger og kvalitetssikringsprosesser. Stad skipstunnel er en nødvendig investering i det Norge skal leve av i fremtiden, og nå må regjeringen prioritere og investere i verdiskapningsprosjektet Stad skipstunnel, skriver styringsgruppen for Stad skipstunnel i en pressemelding.