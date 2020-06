Kommunen blir den første av fire som får etablere Statens hus som pilotprosjekt

Nyheter

– Regjeringen har et mål om at statlige virksomheter skal være spredt rundt i landet, og det skal gjennomføres fire pilotprosjekt der det skal etableres fire Statens Hus i byer og tettsteder i distrikts-Norge, der statlige virksomheter skal samles under samme tak for å skaffe erfaringer om hvorvidt dette bidrar til mer samhandling og et styrket fagmiljø, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland til Fjordenes Tidende.