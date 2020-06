Frykter sommertrafikken

Flertallet av bilistene er uoppmerksomme

65 prosent av bilistene i tidl. Hordaland og 59 prosent tidl Sogn og Fjordane har opplevd at mobilen har tatt oppmerksomheten bort fra veien. For 22 prosent (tidl. Hordaland) og 26 prosent (tidl. Sogn og Fjordane) av dem førte det til farlige eller ubehagelige situasjoner. Mange har kommet over i feil kjørebane.