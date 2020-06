Hundeavføring har vore eit problem lenge, men no har klubben fått eit større problem

Nyheter

– Klubben vår, som har tatt på seg arbeidet med å skjøtte området, tel ikkje mange medlemmer. Men vi bruker mykje av vår fritid til å halde øyna fin og brukarvenleg for besøkjande og for frisbeegolf-brukarar. Dette gjør vi gjerne, men når vi til stadig blir grisa til av ekskrement på klede og utstyr, er dette ikkje kjekt lenger. Og når vi nå fant ut at også menneske bruker området som toalett er det på tide å rope et varsku, seier Ståle Tennebø.