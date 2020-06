Legger ned totalforbud mot å gjøre opp ild

Nyheter

Beskjeden kommer fra brannsjef i Kinn kommune, Kim Hjelle. Forbudet kommer på bakgrunn av § 3. i forskrift om brannforebygging.

Gult farevarsel over Sør-Norge: Advarer mot stor skogbrannfare Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av Sør-Norge denne uken. - Ikke ta sjanser nå. Ta hensyn til brannfaren, vindforholdene og ha slokkemidler tilgjengelig når du griller.

– Brannsjefen i Kinn kommune i dag 16.06.20 lagt ned totalforbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs. Dette forbudet gjelder for Kinn og Bremanger kommune. Forbudet oppheves så snart brannfaren er over, skriver brannsjefen i en e-post til Fjordenes Tidende.

Bålbrenning var årsaka til at det tok til å brenne Like etter klokka 16.00 måndag ettermiddag vart det meldt brann i terrenget i Ervik i Stad kommune.

I Forskrift om brannforebygging og § 3 står det følgende.

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når

a) kommunen har gitt tillatelse eller

b) kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det eller

c) det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

Når brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander når som helst i løpet av året og alle steder utendørs i kommunen. Forbudet skal klart avgrenses

a) geografisk til hele kommunen eller områder i kommunen og

b) tidsmessig for en periode på maksimalt 60 dager.

Forbudet skal oppheves så snart brannfaren eller de ekstraordinære forholdene er over. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.