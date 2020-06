Ny app gjør det lettere å holde fartsgrensa på sjøen

Nyheter

Naturlig nok er det ikke så lett å sette opp fartsskilt langs sjøvegen. Men det finnes bestemmelser som du har plikt til å følge når du er ute i fritidsbåt. Det norske systemet er likevel sånn at fartsgrensene kan variere fra kommune til kommune. I tillegg er det noen områder der fartsbegrensningene kun gjelder deler av året. Da er det ikke alltid like lett å ha oversikt.

Det er alltid båtfører som har ansvaret for å holde seg informert, og til å kjenne til fartsbegrensningene i de områdene de ferdes. Nå har Kystverket gjort det enklere å følge med. Gjennom appen BåtFart kan de som er ute i fritidsbåt få fortløpende oversikt over gjeldende fartsgrense der de er.

– Vi går mot tidenes båtsommer. Med rekordsalg av fritidsbåter, og oppfordring til norgesferie, må vi forvente stor aktivitet på sjøen og i strandsonen. Det betyr også at vi i enda sterkere grad må utvise aktsomhet, og følge de regler og bestemmelser som gjelder når vi er på sjøen. Appen gjør det enklere å følge de fartsgrensene som gjelder på sjøen, slik at den blir et bidrag til en tryggere og bedre båtsommer, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Men Kystverket understreker også at BåtFart-appen ikke skal brukes som et navigasjonsmiddel. Funksjonaliteten er skrellet ned til at den kun viser informasjon der du til enhver tid er, og ingen data blir lagret for ettertiden.

– Det er områder langs kysten der det ikke er vedtatt egne fartsforskrifter. Det vil med andre ord si at det ikke er informasjon tilgjengelig for disse områdene. Om det ikke er spesifisert fartsgrense er det en generell fartsforskrift som gjelder, og som gir båtfører ansvar for egen oppførsel. Båtførerne må med andre ord bruke sunn fornuft og utvise sjøvett, følge sjøveisreglene og avpasse farten til sikker navigering, samt ta nødvendig hensyn til miljø, omgivelser og andre som ferdes på sjøen, understreker kystdirektøren