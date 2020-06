Vil ikkje signere ny avtale med vekstselskapa

Nyheter

I forkant av behandlinga av reviderte kommunebudsjettet i Kinn har Raudt sendt inn sitt eiget forslag til drift av kommunen. Mellom anna vil dei at kommunedirektøren ikkje signerer noko ny avtale med vekstselskapa. Dei føreslår 20 prosent kutt i politikarløn, og ber også formannskapet gå i dialog med kommunedirektøren om også å kutte løna hans med 20 prosent.

Her er partiet Raudt sitt framlegg til revidert budsjett for 2020:

1. Kommunestyret tar orientering om 1. tertialrapport for Kinn kommune til vitande.

2. Revidert driftsbudsjett for 2020 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4) og dei korreksjonar som går fram av kommunestyret sitt vedtak.

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele avsette midlar under tenesteområde Finans i skjema 1b til dei andre tenesteområda.

4. Revidert investeringsbudsjett 2020 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5) og dei korreksjonar som går fram av kommunestyret sitt vedtak.

5. Årets låneopptak vert å redusere med 10,896 millionar kroner

6. Den økonomiske situasjonen i Kinn er alvorleg. Vi må finne rett nivå på budsjettrammene og sikre god økonomistyring. Samstundes skal vi sikre gode og like tenester for innbyggarane i kommunen. For å ivareta dette gjer kommunestyret slike vedtak:

a) Administrasjonen skal snarast starte arbeidet med å legge fram forslag og planer for en berekraftig økonomi. Resultatet av dette arbeidet skal være tilgjengeleg for formannskapet når arbeidet med budsjett for 2021 startar. Det er ikkje aktuelt å nytte eksterne konsulentar til dette arbeidet.

b) Kommunedirektøren signerer ikkje noko ny avtale med vekstselskapa.

c) 20 % kutt i møtegodtgjerdse/lønn til alle folkevalgde frå og med 1. juli og ut året. Dette inkluderer også ordfører, varaordfører, utvalgsleiarar og gruppeleiarar.

d) Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med toppleiarar i kommunen, med mål om å redusere lønnen tilsvarande som forslaget om kutt i politikergodtgjerdsla, altså 20%.

e) Kommunestyret ber formannskapet om å gå i dialog med kommunedirektøren, med mål om å redusere lønna tilsvarande som forslaget om kutt i politikergodtgjerdsla, altså 20%.

f) Stoppe videre arbeid når det gjelder investeringsprosjekta 78877 Samlokalisering administrasjon og Parkeringshus. Det betyr at kommunen ikke skal bruke mer resurser på saken ut året. Allereie inngåtte avtaler som kommunen uansett må betale for kan fortsette som planlagt.

g) Stoppe videre arbeid når det gjeld investeringsprosjekt Fullskala fotballhall – Storhallen i vest. Det betyr at kommuna ikkje skal bruke meir ressursar på saken ut året. Allereie inngåtte avtaler som kommunen uansett må betale for kan fortsette som planlagt.

h) Stoppe videre arbeid når det gjelder investeringsprosjekt 4060 Svømmehall. Det betyr at kommunen ikkje skal bruke meir ressursar på saken ut året. Allereie inngåtte avtaler som kommunen uansett må betale for kan fortsette som planlagt.

i) Stoppe videre arbeid ut året når det gjelder investeringsprosjekt 78931 Avlevering av papirarkiv til depot.

j) Kommunestyret bevilgar ikkje nye 10.000.000 kr til strategiske arealkjøp. Nye kjøp skal behandlast og godkjennast av formannskapet.

k) Det blir ikkje bevilga midla til Kai Ånnøya i revidert budsjett.

7. Kommunestyret legg til grunn at tiltaka som nemnt under pkt. 6 skal gje ein positiv effekt på økonomien for budsjettåret 2020. Innsparinga brukast til å ta ut tilsvarande mindre frå bufferfondet for å balansere drifta.