Skal dele ut 50.000 kroner i gåvekort og no har du dobbel vinnarsjanse

Nyheter

– Det blir trekning av to vinnarar 1. juli. Alle som har deltatt ved å fylle ut kupong i ein av dei 18 butikkane som er med i kampanjen eller i handle lokalt-appen kan vinne, fortel marknadsrådgjevar Vilde Myhre Skavøypoll i Fjordenes Tidende.

Årets første trekning skulle eigentleg gjennomførast rundt påske, men denne vart utsett grunna koronapandemien. Difor blir det 1. juli trekt to vinnarar, og alle som har levert inn kupong eller deltatt via appen til første trekning blir med i denne.

Er du klar for å sette fokus på lokal handel? Lanserer årets kampanje Fjordenes Tidende lanserer fredag 31. januar kampanjestart for årets #Eghandlarlokalt-kampanje. Kampanjen har fått ny profil, og fleire og enklare måtar å delta på.

Siste frist for å delta for å ha vinnarsjansar i denne trekninga er 27. juli. Jo oftare du handlar, desto større vinnarsjansar har du.

Marknadsrådgjevarane opplever stor interesse for kampanjen.

– Både vi og dei som tar del i kampanjen opplever stort engasjement rundt kampanjen. Vi opplever at mange er bevisste og ser fordelane ved å handle lokalt, i tillegg til dette er ein er bevisste på konsekvensane dersom ein ikkje gjer det.

I 2019 var det heile 34.000 som deltok i dei fire trekningane, og marknadsrådgjevarane Vilde Myhre Skavøypoll og Ståle Tennebø i Fjordenes Tidende håpar på ein stor oppslutnad i år også.

– Bakgrunnen for kampanjen handlar om at folk skal forstå kor stort utval vi eigentleg har, og kor viktig det er å bruke butikkane våre, seier Tennebø.

Vann 25.000 kroner i gåvekort Feira premien med kake Den fjerde vinnaren i Fjordenes Tidende sin #eghandlarlokalt-kampanje, Gisle Teige, vart overraska med gåvekort for 25.000 kroner i lunsjen på arbeidsplassen, Måløy Verft.

– Det er ekstra viktig å bruke lokale butikkar i situasjonen vi har vore i og er i. Vi har inntrykk av at folk har vore flinke til det, og butikkane har tilrettelagt best mogleg for at det skal vere gjennomførbart, legg Myhre Skavøypoll til.

På fjt.no har ein også i samband med #eghandlarlokalt-kampanjen ein karusell som viser gode tilbod hos lokale butikkar. Den siste veka har det vore over 1.000.000 visningar og nær 850 klikk på karusellen.

– Karusellen har også vore ein fin kanal å kommunisere ut gode tilbod, ekstra service, opningstider og liknande i denne perioden. Det er ei utfordrande tid for mange, og ein ønsker å ha butikkane her – også etter denne krisa, seier Myhre Skavøypoll.

Vart overraska med 20 gåvekort under frukosten Leif-Johnny Vedvik frå Måløy er den tredje vinnaren i #eghandlarlokalt-kampanjen.

I trekninga av #eghandlarlokalt-kampanjen, som finn stad 1. juli, får kvar vinnar gåvekort til ein verdi av 25.000 kroner. Kvar butikk har gått inn med 1.250 kroner på kvar, så ein kan nytte gåvekortet i 18 ulike butikkar og spisestadar.