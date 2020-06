Nyheter

I Måløy og fleire andre stadar langs kysten vakna ein til tett tåke i morgontimane. For kommunikasjonen langs sjøen skapar dette problem.

For ferjesambandet Måløy-Oldeide melder Fjord1 at ferja er innstilt inntil vidare. Det er den dårlege sikta som gjer at det ikkje er forsvarleg å køyre ruta.

Klokka 08.25 melder Fjord1 at ruta går som normalt igjen.