Besøkte Stadlandet for å finne dei beste rutestoppa

For både hotellsjefen og konserndirektøren opnar båtruta nye moglegheiter

For Stad Hotell og dagleg leiar Øystein Wiig Rambøl er den nye båtruta frå Ålesund noko som kan få stor betydning for drifta. Onsdag var MS Gabriele på friartur til Stadlandet for å sjå på forhalda. Og frå hotellsjefen fekk friaren eit rungande ja.