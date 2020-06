Konfronterer fylkesutvalet for samferdsle

– Er det rett å belaste innbyggjarane og pendlarane våre med ferjeprisauken?

Kommunestyregruppa i Bremanger Senterparti er uroa over auken i ferjepriser, og meiner fylkesutvalet for samferdsle må gå grundig inn i spørsmålet om det er rett at innbyggjarane skal ta rekninga med innføring av Autopass.