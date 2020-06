Driverne av campingen protesterer mot nytt oppdrettsanlegg

Nyheter

Gerd og Oddbjørn Nygård i Steinvik Camping ber derfor Kinn kommune om ikke å innvilge dispensasjon til Havkar Drift AS. De har søkt om dispensasjon for nye lokaliteter ved Skavøya Sør og Bleket, siden funn av blomkålkorall hindrer driften ved eksisterende lokalitet ved Husevågøy.

Anlegget ved Bleket vil bli liggende svært synlig rett overfor Steinvik Camping i Blålida, men Nygårds protest gjelder også den andre lokaliteten, Skavøya Sør.

– Området Bleket er den absolutt mest brukte fiskeplassen for våre gjester, da det er bra med fisk der, kort vei fra campingplassen og godt i le i sørlig vind som vi har mest av. Skavøya Sør er like nær, om ikke så «midt i synet» for oss, sier Oddbjørn Nygård til Fjordenes Tidende.

Han viser til at Steinvik Camping har investert millionbeløp, blant annet i egen havn, for turistfiske og båtliv.

– De planlagte anleggene vil påvirke disse aktivitetene negativt ved å båndlegge sjøareal i området. Dette gjelder både fiske og ferdsel, sier Nygård og trekker da spesielt fram forbudet om å fiske nærmere enn 100 meter fra oppdrettsanlegg.

– Turister som fisker for nær et anlegg blir bøtelagt og får inndratt fiskestenger. Dette kan skje ved uaktsomhet som drift i vind, og selv sjøvante folk kan få problemer med å anslå 100 meter over åpent vann, fortsetter Nygård.

Han opplever at turister generelt har en negativ holdning til lakseoppdrett, og peker på at de kommer til Steinvik camping for å fiske villfisk. Han frykter dermed at oppdrettsanlegget vil gjøre stor skade på villaksen i området.

– Det er en kjent sak at villfisk som spiser laksefôr blir uspiselig, sier Nygård, som mener dette også vil påvirke lokalbefolkningen og hobbyfisket.

Interessekonflikt

Nygård reagerer på at kommunen ønsker å satse på turisme, samtidig som de gjør det vanskeligere for lokale reiselivsbedrifter ved å stille seg positive til et oppdrettsanlegg rett utenfor campingplassen som har satset stort på turistfiske.

– Skal kommunen ha både fisketurisme og oppdrettsnæring må det være et skille mellom dem, de kan ikke ligge vegg i vegg, sier Nygård.

– Kan fiskeopdrett kombinderes med turistfiske? Kystkommuner flest vil nok si ja takk begge deler. Men da må det skje med omtanke og innsikt. Turismen vil være den tapende og sårbare part, avhengig av uberørt natur og beskytta områder. I så måte sammenfatta med behovet til de fastboende, sier Nygård.

Han mener veien å gå er gjennom en nasjonal oversikt og planlegging.

– Det gjelder hele konseptet med fortilgang, kryssing av interesser som skipstrafikk, og om lokaliteten er egna. Spar oss for flere hastesaker, sier en frustrert Nygård.

Han stiller seg bak Kystverket, som også fraråder kommunen å innvilge dispensasjon til oppdrettselskapene på grunn av stor sjøtrafikk i området.