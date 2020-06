Reagerer på hets i vindkraftsaka

Gunn er lei av av politikarar må stå «i vinden» aleine. Ho saknar ryggdekning frå myndigheitene

Politikarar og administrasjon i Stad kommune opplever til tider hets med bakgrunn i at folk meiner dei ikkje gjer nok for å stoppe vindkraftplanane på Stadlandet. No set Gunn Sande (Sp) skapet på plass.