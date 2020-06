Nyheter

– Misery and Company leverer nyslått bluegrass, spilt med humør og trykk. De har spilt på Gymmen Americanafestival og Norsk Countrytreff og garanterer tramp og trall frå start til mål. Sigmund Larsen, Oddbjørn Melheim, Atle Oen, Silvia Melum Holmøy og Eirik Haugland stiller med nystemte gitarar, banjo, fele og kontrabass i Parken kulturhus. Tune in and get in the saddle! skriv Parken kulturhus om konserten.

Her kan du sjå dei andre konsertane som har blitt framført på den digitale scena: