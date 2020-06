Ministeren mener det er en «uavhengig kvalitetssjekk», ikke en ny utredning

Nyheter

– Jeg mener den forestående oppdateringen av kvalitetssikringen fra 2018 ikke er å forstå som en ny utredning. Hensikten med denne gjennomgangen er å få en uavhengig kvalitetssjekk på den siste utredningen som Kystverket leverte før sommeren 2019. Denne utredningen medfører såpass store endringer i prosjektet at det er viktig å foreta en slik oppdatering av kvalitetssikringsrapporten innenfor rammene av det gjeldende regimet for ordningen. Jeg er videre enig i at det hadde vært fordelaktig om denne siste kvalitetssikringsprosessen kunne ha vært igangsatt tidligere. Denne våren har vært preget av koronakrisen og håndteringen av dette. En konsekvens har vært at enkelte saker har vært skjøvet noe ut i tid på grunn av andre prioriteringer i denne perioden. Nå som vi er over i en litt annen situasjon vil også disse sakene kunne få en mer normal fremdrift, sier samferdselsministeren.