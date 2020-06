Slik kan den nye symjehallen i ytre bli sjåande ut

Illustrasjonar som blei lagt fram under ei orientering for Stad kommunestyre viser korleis den framtidige symjehallen i tilknyting til Selje hotell kan bli sjåande ut. Gruppa bak nytt hotell er dei einaste som har vist interesse for eit privat/kommunalt samarbeid om symjehall i bygda.