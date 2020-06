– Jeg vil ha ungdommen på banen, ungdomstilbudet vi har er for labert

Nyheter

– Dette er utrolig viktig. Vi har hatt ungdomsråd tidligere, men nå har dette vært nede for telling i mange år. Ungdommens stemme har ikke tilstrekkelig blitt hørt, og det er viktig at vi får et ungdomsråd på plass nå. Ungdom må høres, sa Espen Gulliksen (Sp) da saken var oppe for behandling i Bremanger kommunestyre.